419 тысяч тонн топлива выделено в 2023 году для весенне-полевых работ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев сообщил о поставках дизтоплива для проведения весенне-полевых работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На слайде представлено сравнение планов поставки на ВПР на 2022 год и 2023 год. Так, в 2023 году для весенне-полевых работ выделено 419 тысяч тонн дизтоплива, в 2022 г. – 400 тыс. тонн. В этом году Минэнерго совместно с Министерством сельского хозяйства (МСХ), Акиматами и АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) подготовил более равномерный график отгрузки - 81 - 117 тысяч тонн/мес. с 2022 годом, когда отгрузки с НПЗ были неравномерными и колебались в пределах 20 - 152 тысяч тонн/мес», - сказал Алмасадам Саткалиев на заседании Правительства.

По его словам, равномерность отгрузки на СХТП позволила также направить больше дизтоплива на АЗС.

«Стоимость дизтоплива для СХТП на ВПР - 222 тыс тенге/тонна или 184 тенге/литр (на воротах НПЗ). Если учесть расходы операторов по доставке дизтоплива, то средняя цена при доставке СХТП будет 204 тенге/литр, что на 31 % ниже цены на «пистолете» АЗС», - добавил министр.