419 очередников прошли отбор по программе «Берекелі баспана» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Список прошедших на 419 квартир по программе «Берекелі баспана» арендное жилье без права выкупа опубликован на сайте zhilfond.kz. Прием заявок по которой осуществлялся в период с 28 октября до 8 ноября текущего года, передает МИА «Казинформ».

Очередникам, которые есть в списке прошедших нужно ждать звонка в ближайшее время от Жилфонда, сотрудники объяснят дальнейшие действия.

Списки очередников, состоящих на учете нуждающихся в жилище из коммунального жилищного фонда, прошли отбор в рамках городской программы арендного жилья «Берекелі баспана» на основании решения жилищной комиссии при акимате города Нур-Султан от 18 ноября 2019 года.

На рассмотрение жилищной комиссии выносятся документы граждан о предоставлении 406 квартир среди социально уязвимых слоев населения, состоящих на учете нуждающихся в жилье из государственного жилищного фонда, подавших документы для участия в программе арендного жилья без права выкупа.

1 квартира предоставляется по списку «инвалиды и участники Великой Отечественной войны»; 84 квартиры по списку «дети-сироты» (10 трехкомнатных, 61 двухкомнатных, 13 однокомнатных); 84 квартиры по списку «многодетные семьи и многодетные матери» (10 трехкомнатных, 61 двухкомнатных – при наличии согласия очередника); 250 квартир по списку «социально уязвимые слои населения» (32 трехкомнатных, 182 двухкомнатных, 36 однокомнатных).

Списки прошедших отбор очередников можно посмотреть здесь .