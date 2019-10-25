419 квартир выдадут очередникам в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках программы арендного жилья без права выкупа КГУ «Жилищный фонд» акимата города Нур-Султана объявил о приеме документов, который будет вестись с 28 октября по 8 ноября, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Принять участие в программе могут состоящие в очереди на жилье по категориям «Дети-сироты», «Многодетные семьи» и «Социально уязвимые слои населения».

Напомним, к последним относятся: ветераны и инвалиды ВОВ; лица, приравненные к ним; семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов; лица, страдающие тяжёлыми формами некоторых хронических заболеваний; пенсионеры по возрасту; неполные семьи; инвалиды I и II группы; оралманы; лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полёта в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка.

Очередникам выдадут 419 квартир: 84 - детям-сиротам (10 трехкомнатных, 61 двухкомнатных, 13 однокомнатных), 84 - многодетным семьям (10 трехкомнатных, 61 двухкомнатных, 13 однокомнатных), 251 - социально уязвимым слоям населения (32 трехкомнатных, 182 двухкомнатных, 37 однокомнатных).

Отметим, что жилой комплекс, где будут жить очередники, расположен в районе проспекта Н.Тлендиева.

Стоит добавить, что отбор проходит по дате постановке и составу семьи, то есть среди подавших документы очередников пройдут те, у кого дата постановки раньше и подходящий состав семьи. При этом все заявки, принятые с 21 по 25 октября текущего года по программе «Берекелі баспана», будут рассматриваться для этого конкурса повторно. Это значит, что тем, кто уже сдавал документы на 14 квартир, не нужно заново подавать документы на данную программу. Их заявки в Жилом фонде рассмотрят на две программы сразу.

Прием документов будет осуществляться в КГУ «Жилищный фонд» акимата города Нур-Султана, расположенном по адресу: город Нур-Султан, пр. Р.Кошкарбаева, 39 (район Кошкарбаева-Жумабаева, ост. ЖК «Барыс»).

Приём заявок с 08:30 до 17:00, перерыв - с 13:00 до 14:30.

Претендентам на получение жилья необходимо предоставить следующие документы: 1) заявление; 2) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи; 3) адресную справку о регистрации заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи по месту жительства; (до 01.11.2019) 4) свидетельство о заключении/расторжении брака, смерти супруга (-ги), рождении детей, нотариально удостоверенного заявления о том, что заявитель в браке не состоит; 5) справку о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего им на праве собственности, или арендного жилья с выкупом по территории Республики Казахстан; 6) справку о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и его технических характеристиках (при наличии доли, жилых домов саманного и каркасно-камышитового типа, комнаты в общежитиях), а также документы, подтверждающие возникновение права собственности в данных случаях.