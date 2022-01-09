418 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 418 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них:

в городе Нур-Султане - 101,

в городе Алматы - 0,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 47,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 0,

в Атырауской области - 9,

в ВКО - 31,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 56,

в Карагандинской области - 67,

в Костанайской области - 14,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 69,

в СКО - 18,

в Туркестанской области - 6.

Всего в стране выздоровело 963 652 человека от COVID-19.