09:55, 09 Январь 2022 | GMT +6
418 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 418 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них:
в городе Нур-Султане - 101,
в городе Алматы - 0,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 47,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 0,
в Атырауской области - 9,
в ВКО - 31,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 56,
в Карагандинской области - 67,
в Костанайской области - 14,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 69,
в СКО - 18,
в Туркестанской области - 6.
Всего в стране выздоровело 963 652 человека от COVID-19.