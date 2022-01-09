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    09:55, 09 Январь 2022 | GMT +6

    418 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 418 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них:

    в городе Нур-Султане - 101,

    в городе Алматы - 0,

    в городе Шымкенте - 0,

    в Акмолинской области - 47,

    в Актюбинской области - 0,

    в Алматинской области - 0,

    в Атырауской области - 9,

    в ВКО - 31,

    в Жамбылской области - 0,

    в ЗКО - 56,

    в Карагандинской области - 67,

    в Костанайской области - 14,

    в Кызылординской области – 0,

    в Мангистауской области - 0,

    в Павлодарской области - 69,

    в СКО - 18,

    в Туркестанской области - 6.

    Всего в стране выздоровело 963 652 человека от COVID-19.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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