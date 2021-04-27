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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:57, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    4179 авиапассажиров прибыли в Казахстан с ПЦР-справками

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 26 апреля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 30 международных авиарейсов из Великобритании, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Таджикистана, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

    Всего за сутки прибыло 4 179 авиапассажиров. В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 14 рейсов, 2 214 пассажиров;
    в аэропорт г. Нур-Султана – 5 рейсов, 707 пассажиров;
    в аэропорт г. Шымкента – 7 рейсов, 828 пассажиров;
    в аэропорт г. Актау – 4 рейса, 430 пассажиров.
    Все пассажиры прибыли со справками о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт
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