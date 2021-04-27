4179 авиапассажиров прибыли в Казахстан с ПЦР-справками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 26 апреля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 30 международных авиарейсов из Великобритании, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Таджикистана, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Всего за сутки прибыло 4 179 авиапассажиров. В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 14 рейсов, 2 214 пассажиров;в аэропорт г. Нур-Султана – 5 рейсов, 707 пассажиров;в аэропорт г. Шымкента – 7 рейсов, 828 пассажиров;в аэропорт г. Актау – 4 рейса, 430 пассажиров.Все пассажиры прибыли со справками о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19.