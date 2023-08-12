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    22:00, 11 Август 2023 | GMT +6

    415 автобусов получили сельские школы Казахстана

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    Фото: t.me/oqu_agartu
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения безопасности детей в регионы страны поставлены 415 новых школьных автобусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Школьный автопарк пополнился в Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской, Кызылординской и Павлодарской областях. До конца года общее число поставляемых автобусов составит 515 единиц.

    «Впервые в этом году комплексно рассмотрена задача по единовременному обеспечению школ регионов автобусами для перевозки детей. Решился вопрос о замене устаревшего автопарка и исключении недостаточного количества автотранспорта. Сейчас совместно с местными исполнительными органами области ведется соответствующая работа по доставке оставшихся автобусов в регион», – отметила пресс-секретарь ведомства Мереке Нурмуханова.

    Отметим, новые автобусы оснащены детскими сидениями с ремнями безопасности, системой предотвращения оставления детей в салоне, аварийным выходом в задней части салона, наличием специальных огней, сигнализирующих о наличии детей, и зажиганием огней в процессе перевозки детей.


    Теги:
    Минпросвещения РК Транспорт школа Правительство
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