415 автобусов получили сельские школы Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения безопасности детей в регионы страны поставлены 415 новых школьных автобусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Школьный автопарк пополнился в Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской, Кызылординской и Павлодарской областях. До конца года общее число поставляемых автобусов составит 515 единиц.

«Впервые в этом году комплексно рассмотрена задача по единовременному обеспечению школ регионов автобусами для перевозки детей. Решился вопрос о замене устаревшего автопарка и исключении недостаточного количества автотранспорта. Сейчас совместно с местными исполнительными органами области ведется соответствующая работа по доставке оставшихся автобусов в регион», – отметила пресс-секретарь ведомства Мереке Нурмуханова.

Отметим, новые автобусы оснащены детскими сидениями с ремнями безопасности, системой предотвращения оставления детей в салоне, аварийным выходом в задней части салона, наличием специальных огней, сигнализирующих о наличии детей, и зажиганием огней в процессе перевозки детей.