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413 новых случаев пневмонии с признаками коронавируса выявили в Казахстане

6 Августа 2021 08:33
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413 новых случаев пневмонии с признаками коронавируса выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 4 августа 2021 года зафиксировано 413 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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Зарегистрировано 26 летальных исходов и 124 выздоровевших.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 62564, летальных случаев - 3840, выздоровевших - 55238.



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#Коронавирус в РК  
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