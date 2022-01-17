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410 человек заболели коронавирусом за сутки в Алматинской области

17 Января 2022 10:23
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410 человек заболели коронавирусом за сутки в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ -За последние сутки в Алматинской области зарегистрировано 410 случаев коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, на 17 января 2022 года в области зарегистрировано 59 672 лабораторно подтвержденных случая КВИ, из них с симптомами 44 867 случаев.

«Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил 2737,3. Темп прироста по области при сравнении последних двух недель увеличился с 0,03% до 0,4%. За последние сутки зарегистрировано 410 случаев КВИ, из них 351 симптомный и 59 бессимптомных случаев. Из 410 случаев дети до 14 лет - 45 (10,9%), 11 случаев среди школьников, пять случаев среди студентов, 11 случаев среди учителей», - сообщили в ведомстве.

В Алматинской области продолжается вакцинация населения в возрасте от 12 лет против коронавирусной инфекции.

«По состоянию на 17 января текущего года в области первым компонентом привито 961 478 человек, из них подростки с 12 по 17 лет - 41 685, беременные - 3102 и женщины в период лактации - 8237. Вторым компонентом привито 868 084 человека, из них подростки с 12 по 17 лет - 15 538, беременные - 1204 и женщины в период лактации - 2985», - добавили в ДСЭК области.

В Алматинской области курс ревакцинации прошли 77 162 человека.

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#Алматинская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Гульзат Сахова

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