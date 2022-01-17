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41 тысячу жителей Карагандинской области охватят мерами занятости в 2022 году

17 Января 2022 11:35
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41 тысячу жителей Карагандинской области охватят мерами занятости в 2022 году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в этом году в рамках национальных проектов планируется создать 25 148 рабочих мест. Всего мерами содействия в трудоустройстве будет охвачена 41 тысяча жителей региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В Карагандинской области по программе «Молодёжная практика» трудоустроят 721 выпускника, к общественным работам привлекут 2 959 человек. Также в регионе создадут социальные рабочие места для уязвимых групп населения. Всего трудоустроят 300 человек. Первое рабочее место обретут 238 соискателей.

«По государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» действует проект «Контракт поколений». Это трудоустройство с последующей заменой действующего работника, достигшего пенсионного возраста. В рамках этого проекта в регионе в этом году трудоустроят 34 жителя. Внедрение проекта «Серебряный возраст» для трудоустройства людей предпенсионного возраста позволит обеспечить работой 534 человека. Также в области на конкурсной основе разыграны гранты среди молодёжи из социально уязвимых групп населения. Всего 755 грантов», – отметил заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Толеу Мухтар.

Для повышения предпринимательской активности планируется обучить основам бизнеса 1 250 человек, будут выданы 433 микрокредита. На электронной бирже труда в настоящее время размещено 4 188 вакансий по области.

«Для подбора вакансий безработный самостоятельно может посетить портал Enbek.kz либо получить информацию о рабочих местах через центры занятости населения городов и районов или в акиматах посёлков и сельских округов», – добавил спикер.

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#Карагандинская область   #Минтруда РК   #Караганда  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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