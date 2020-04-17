41 религиозное объединение Атырауской области приостановили деятельность

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 41 религиозное объединение Атырауской области приостановило деятельность в связи с карантином, продленным до 1 мая. Теперь они работают в режиме онлайн, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Оперативный штаб по обеспечению режима ЧП в Атырауской области.

О новой ограничительной мере рассказал руководитель управления по делам религии Хайролла Кушкалиев.

«Здания религиозных объединений являются местами массового скопления людей. В связи с этим было решено приостановить деятельность религиозных объединений в регионе. Все руководители получили соответствующее уведомление, с ними была проведена разъяснительная работа. Все религиозные объединения перешли на работу в онлайн формате», - сообщил Хайролла Кушкалиев.

В настоящее время у православных христиан идет Страстная неделя, у мусульман приближается священный месяц Рамазан. Все религиозные мероприятия и молебны будут проводиться в онлайн-режиме.

Всего на сегодня в Атырауской области зарегистрировано 41 религиозное объединение.