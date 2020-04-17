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41 религиозное объединение Атырауской области приостановили деятельность

Автор:  
Виктор Сутягин
17 Апреля 2020, 16:28
41 религиозное объединение Атырауской области приостановили деятельность

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 41 религиозное объединение Атырауской области приостановило деятельность в связи с карантином, продленным до 1 мая. Теперь они работают в режиме онлайн, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Оперативный штаб по обеспечению режима ЧП в Атырауской области.

О новой ограничительной мере рассказал руководитель управления по делам религии Хайролла Кушкалиев.

«Здания религиозных объединений являются местами массового скопления людей. В связи с этим было решено приостановить деятельность религиозных объединений в регионе. Все руководители получили соответствующее уведомление, с ними была проведена разъяснительная работа. Все религиозные объединения перешли на работу в онлайн формате», - сообщил Хайролла Кушкалиев.

В настоящее время у православных христиан идет Страстная неделя, у мусульман приближается священный месяц Рамазан. Все религиозные мероприятия и молебны будут проводиться в онлайн-режиме.
Всего на сегодня в Атырауской области зарегистрировано 41 религиозное объединение.

Атырауская область   Религия  
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