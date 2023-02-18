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    15:19, 18 Февраль 2023 | GMT +6

    41 раз подтянулся победитель Гранд-финала Tartyl Fest Руслан Фатахов

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руслан Фатахов стал лучшим в Гранд-финале Tartyl Fest в группе от 18 до 30 лет и в весовой категории от 65 до 80 кг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спортсмен из Петропавловска подтянулся 41 раз.

    Ранее чемпионами в своих категориях стали трое казахстанцев. В первой группе до 18 лет и до 55 кг чемпионом стал 11-летний школьник из Усть-Каменогорска Мансур Уалиев, в группе до 18 лет и до 70 кг - спортсмен из Семея Ильяс Мукушев, в группе от 18 до 30 лет и до 65 кг лучшим стал костанаец Айбат Капанов.

    Сегодня в Астане стартовал Гранд-финал республиканского турнира по подтягиванию на турнике Tartyl Fest. В Гранд-финале принимают участие 170 спортсменов, добившихся наилучших результатов в ходе региональных отборочных соревнований.

    Общий призовой фонд Гранд-финала – 54 млн тенге. Победитель Гранд-финала получит 3 млн тенге, призовые за второе место составят 2 млн тенге, за третье – 1 млн тенге. Кроме этого, чемпионы Гранд-финала смогут представить Казахстан на чемпионате мира по Street Workout.

    Трансляцию соревнований можно посмотреть на телеканале Jibek Joly.


    Теги:
    Общество Спорт Tartyl Fest Астана
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