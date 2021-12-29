41 пациент с коронавирусом находится на ИВЛ - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 29 декабря лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 16 977 человек (–14 954+ и 2 023 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Из них в стационарах находятся 2 524 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 14 453 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 221 пациент;

• в состоянии крайней степени тяжести – 67 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 41 пациент.