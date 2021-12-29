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41 пациент с коронавирусом находится на ИВЛ - Минздрав РК
29 Декабря 2021 08:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 29 декабря лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 16 977 человек (–14 954+ и 2 023 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
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Из них в стационарах находятся 2 524 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 14 453 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 221 пациент;
• в состоянии крайней степени тяжести – 67 пациентов;
• на аппарате ИВЛ – 41 пациент.
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