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41 пациент с коронавирусом находится на ИВЛ - Минздрав РК

29 Декабря 2021 08:40
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41 пациент с коронавирусом находится на ИВЛ - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 29 декабря лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 16 977 человек (–14 954+ и 2 023 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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Из них в стационарах находятся 2 524 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 14 453 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 221 пациент;

• в состоянии крайней степени тяжести – 67 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 41 пациент.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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