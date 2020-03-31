41 населенный пункт остается под угрозой подтопления в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области обсудили готовность региона к прохождению паводка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления мобилизационной подготовки Нурлан Буркуталин рассказал о текущей ситуации и принятых мерах.

Большую роль в дальнейшем прохождении паводка сыграла мартовская погода – плюсовая днем и минусовая ночью. Мощные запасы влаги в снежном покрове, которые в некоторых районах превышали показатели 2017-го года, в первый весенний месяц уменьшились на 15-30%. Вместе с тем формируется талый сток и под угрозой подтопления остается 41 населенный пункт. В районах водосбора реки Есиль – это районы им. Г. Мусрепова, Айыртауский и Шал акына - высота снежного покрова и запас воды в снеге превышает среднемноголетние значения.

Н. Буркуталин заверил, что все мероприятия по Дорожной карте «Комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы» исполнили. К паводку подготовили более 2 тысяч человек личного состава, свыше 1,6 тысячи единиц инженерной и высокопроходимой техники, в том числе 368 водооткачивающей и 176 плавательных средств.

«Акиматами районов в наиболее опасных в паводковом отношении населенных пунктах и участках произведено своевременное сосредоточение инженерной техники, заключены договора аренды и намерений. В случае необходимости будет задействовано 291 единица техники, в том числе 45 экскаваторов и 157 бульдозеров», - сказал Н. Буркуталин.

В каждом районе определили места временного размещения населения и сельхозживотных, транспорт для эвакуации пострадавшего населения из опасных участков. Подготовили 263 пункта приема эвакуируемого населения. Заготовили 211,3 тонн ГСМ, более 42 тонн инертного материала и 49 тысяч мешкотары.

«В областном бюджете предусмотрено 487,5 млн тенге, в том числе на неотложные затраты - 287,7 млн тенге, для ликвидации чрезвычайных ситуаций – 199,9 млн тенге», - сказал Н. Буркуталин.

Аким области Кумар Аксакалов подчеркнул, что, несмотря на снижение влагозапасов, нельзя ослаблять контроль ситуации. Глава региона считает, что даже если угроза подтопления населенного пункта снята, техника и инертные материалы должны быть подготовлены.

«Я не разделяю вашу успокоенность. Рано говорить, что все нормально. Рано расслабились. Снегозапасы вроде уменьшились, но в пойме реки еще достаточные объемы, которые могут прийти. В четырех южных районах еще много снега. Слабо идет работа по заготовке инертных материалов. Не будет надобности в них, пусть на будущий год останутся. Этот песок на строительные работы пойдет при необходимости. Когда мы говорим о паводках, то исходим из максимального риска. Самоуспокоение в этом случае - плохое качество. Пусть лучше эта техника стоит. Но в случае чего вы начнете работать сразу. Практика показывает, что время уходит на развертывание работ. Перегоняйте сейчас. Вернете обратно, если не понадобится», - сказал К.Аксакалов.