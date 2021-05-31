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    13:44, 31 Май 2021 | GMT +6

    41 лесной пожар произошел в Восточном Казахстане в этом году

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 240 нарушителей привлекли к административной ответственности с наступлением пожароопасного периода в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    Отдых на природе, куски стекла или стеклянные предметы (срабатывающие как линза для солнечных лучей), недогоревший костер, окурок, брошенный на сухую траву, – всё это оказывается причиной огненных бедствий. В Восточном Казахстане произошел 41 лесной пожар, уничтоживший в этом году 330,64 га лесопокрытой зоны. Ежесуточно в регионе продолжаются загорания травы, 90 случаев на площади 2 052 га было зарегистрировано с начала пожароопасного периода.

    Спасатели, лесники, полицейские и местные исполнительные органы проводят постоянную профилактику загораний. Благодаря этому удалось вовремя выявить очаг возгорания и остановить огненное шествие.

    «Порой достаточно объяснить человеку, что разводить костер с нарушением мер безопасности на даче нельзя, а в лесу и вовсе, - отметили в ДЧС ВКО - Однако не на всех такие разъяснения действуют, тогда приходится прибегать к административной ответственности».

    К ней привлечены 238 человек.

    «Если загорится лужайка, ее могут потушить и два человека. Допустим, при возгорании зарослей тростника площадью в один гектар 20-30 пожарных ликвидируют это за час. Если брать горнолесную местность, то тот же один гектар будут тушить более 200 человек с привлечением авиации, тушение может растянуться на несколько дней», - пояснили в ведомстве.

    Поэтому населению важно понимать, как любой небрежно брошенный окурок, оставленный без присмотра костер могут привести к серьезному пожару с тяжелыми последствиями.

    ДЧС ВКО напоминает, что при посещении лесов запрещается:

    - бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки;

    - разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке;

    - оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом или бензином, стеклянную тару и посуду, которые в солнечную погоду могут сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;

    - выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;

    - поджигать камыш;

    - разводить костёр с помощью легковоспламеняющихся жидкостей или в ветреную погоду;

    - оставлять костёр без присмотра или непотушенным после покидания стоянки.

    Если в конкретной местности введён особый противопожарный режим, категорически запрещается посещение лесов до его отмены.

    Спасатели обращаются также к дачникам и садоводам и просят быть бдительными и осторожными при обращении с огнем.

    При пожаре сообщать по телефонам 101 и 112.



    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Другие государственные органы Общество Безопасность Происшествия
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