41 лесной пожар произошел в Восточном Казахстане в этом году

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 240 нарушителей привлекли к административной ответственности с наступлением пожароопасного периода в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

Отдых на природе, куски стекла или стеклянные предметы (срабатывающие как линза для солнечных лучей), недогоревший костер, окурок, брошенный на сухую траву, – всё это оказывается причиной огненных бедствий. В Восточном Казахстане произошел 41 лесной пожар, уничтоживший в этом году 330,64 га лесопокрытой зоны. Ежесуточно в регионе продолжаются загорания травы, 90 случаев на площади 2 052 га было зарегистрировано с начала пожароопасного периода.

Спасатели, лесники, полицейские и местные исполнительные органы проводят постоянную профилактику загораний. Благодаря этому удалось вовремя выявить очаг возгорания и остановить огненное шествие.

«Порой достаточно объяснить человеку, что разводить костер с нарушением мер безопасности на даче нельзя, а в лесу и вовсе, - отметили в ДЧС ВКО - Однако не на всех такие разъяснения действуют, тогда приходится прибегать к административной ответственности».

К ней привлечены 238 человек.

«Если загорится лужайка, ее могут потушить и два человека. Допустим, при возгорании зарослей тростника площадью в один гектар 20-30 пожарных ликвидируют это за час. Если брать горнолесную местность, то тот же один гектар будут тушить более 200 человек с привлечением авиации, тушение может растянуться на несколько дней», - пояснили в ведомстве.

Поэтому населению важно понимать, как любой небрежно брошенный окурок, оставленный без присмотра костер могут привести к серьезному пожару с тяжелыми последствиями.

ДЧС ВКО напоминает, что при посещении лесов запрещается:

- бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки;

- разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке;

- оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом или бензином, стеклянную тару и посуду, которые в солнечную погоду могут сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;

- выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;

- поджигать камыш;

- разводить костёр с помощью легковоспламеняющихся жидкостей или в ветреную погоду;

- оставлять костёр без присмотра или непотушенным после покидания стоянки.

Если в конкретной местности введён особый противопожарный режим, категорически запрещается посещение лесов до его отмены.

Спасатели обращаются также к дачникам и садоводам и просят быть бдительными и осторожными при обращении с огнем.

При пожаре сообщать по телефонам 101 и 112.



