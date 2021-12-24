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41 человек заразился коронавирусом за сутки в СКО

24 Декабря 2021 13:24
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41 человек заразился коронавирусом за сутки в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанская область - один из трех регионов, остающихся в «желтой» зоне по распространению коронавируса. За минувшие сутки здесь выявили 41 новый случай инфицирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 41 инфицированного у 39 были симптомы заболевания. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Петропавловске – 22. В Тайыншинском, Мамлютском, Шал акына, Есильском, Аккайынском, Акжарском и Айыртауском районах– по два инфицированных за сутки, в Уалихановском, Тимирязевском, Кызылжарском, М.Жумабаева и им. Г.Мусрепова районах – по одному.

У 39 человек анализы отобрали по эпидемиологическим показаниям и у двоих - с целью эпиднадзора.

Всего за сутки четыре лаборатории провели 996 ПЦР-исследований.

Общее число инфицированных с начала пандемии по области составило 34 515 человек. Из них у 27 050 наблюдались симптомы заболевания.

По данным на утро 24 декабря, первый компонент вакцины получили 269 062 человека, второй – 252 331 житель региона. Ревакцинированы 25 859 человек.

Вакцину Pfizer получили 4 494 подростка, 1 157 – кормящих мам и 150 беременных женщин.


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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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