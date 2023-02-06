41 человек вылетит в Турцию из Казахстана для оказания помощи - МЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Ибрагим Кульшимбаев сообщил, что сотрудники ведомства, а также медицинские работники вылетят в Турцию для оказания помощи жителям после мощных землетрясений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ибрагим Кульшимбаев в эфире телеканала Jibek Joly рассказал о помощи, которую готов оказать Казахстан Турции.

«Сегодня рано утром в Турецкой Республике произошла серия землетрясений в центральных регионах. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстан готов оказать помощь. Спасатели Министерства по ЧС сейчас проводят погрузку в самолет. Вылетаем из Алматы со спасателями республиканского оперативного спасательного отряда. Многие из них имеют международный класс спасателей, а также вылетают медицинские работники. В количестве 41 человека вылетаем в Турецкую Республику», - сообщил Ибрагим Кульшимбаев.

«С собой мы берем специальное оборудование, технику в виде аварийно-спасательных автомобилей, также медицинское оборудование, пневмо-модульные палатки, гидравлические спасательные инструменты. С нами также вылетают специальные кинологические расчеты министерства - служебные собаки», - проинформировал первый вице-министр по ЧС.

Он уточнил, что сообщит о ходе оказания помощи в ближайшее время по прибытию в Турцию.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны.

Напомним, в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Погибли 1014 человек, 5 385 получили ранения. Последствия землетрясения ощущают в Сирии и даже Грузии.

Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны.