41 человек убит в результате беспорядков в женской тюрьме в Гондурасе

ТЕГУСИГАЛЬПА. КАЗИНФОРМ - В результате беспорядков в женской тюрьме в Гондурасе погиб 41 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

Между противоборствующими бандами завязалась драка, после которой одна банда подожгла камеру другой. Официальные лица говорят, что пожар стал причиной большинства смертей, но некоторые из жертв были застрелены.

Заместитель министра безопасности страны Хулисса Вильянуэва объявила чрезвычайное положение.

«Жертвы среди людей недопустимы», - заявила она.

Тюрьма находится примерно в 20 км от столицы Гондураса Тегусигальпы и вмещает около 900 человек. Еще несколько заключенных доставлены в больницу.

Дельма Ордонес, представляющая членов семей заключенных, сообщила местным СМИ, что часть тюрьмы была полностью разрушена в результате инцидента.

Президент Ксиомара Кастро заявила в социальных сетях, что шокирована чудовищным убийством женщин и примет решительные меры.

Гондурас известен коррупцией и групповым насилием. Наряду с соседними Сальвадором и Гватемалой страна является основным транзитным маршрутом для кокаина, поступающего из Южной Америки в Соединенные Штаты.