РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:38, 17 Июнь 2023 | GMT +6

    41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде

    None
    МПОНДВЕ. КАЗИНФОРМ - 41 человек погиб после нападения повстанцев на среднюю школу в Уганде. 38 из них — ученики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    Власти Уганды обнаружили тело 41 человека, убитого в результате нападения повстанцев на среднюю школу в городе Мпондве, недалеко от границы с Конго.

    По словам местных властей, жертвы были застрелены, зарублены мачете или сгорели после того, как нападавшие подожгли общежитие.

    Среди погибших — 38 учеников школы, один охранник и два местных жителя. Еще восемь человек ранены, шестеро были похищены боевиками — вероятно, членами группировки под названием Союзные демократические силы (ADF), которые пытаются свергнуть президента Уганды Йовери Кагуту Мусевени, находящегося у власти с 1986 года, и поддерживают связи с террористическим «Исламским государством».

    Угандийские военные утверждают, что они «преследуют преступников», которым удалось сбежать в Конго, чтобы «спасти похищенных учеников».


    Теги:
    Африка Мировые новости Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!