41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде

МПОНДВЕ. КАЗИНФОРМ - 41 человек погиб после нападения повстанцев на среднюю школу в Уганде. 38 из них — ученики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Власти Уганды обнаружили тело 41 человека, убитого в результате нападения повстанцев на среднюю школу в городе Мпондве, недалеко от границы с Конго.

По словам местных властей, жертвы были застрелены, зарублены мачете или сгорели после того, как нападавшие подожгли общежитие.

Среди погибших — 38 учеников школы, один охранник и два местных жителя. Еще восемь человек ранены, шестеро были похищены боевиками — вероятно, членами группировки под названием Союзные демократические силы (ADF), которые пытаются свергнуть президента Уганды Йовери Кагуту Мусевени, находящегося у власти с 1986 года, и поддерживают связи с террористическим «Исламским государством».

Угандийские военные утверждают, что они «преследуют преступников», которым удалось сбежать в Конго, чтобы «спасти похищенных учеников».