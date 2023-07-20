41,8% казахстанцев довольны качеством жизни

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам обследования «Качество жизни населения», проведенного в марте 2023 года, 41,8% респондентов удовлетворены своей жизнью, их доля больше в сельской местности – 46,5% , в городе – 39,6%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Удельный вес мужчин, удовлетворенных своей жизнью больше – 45,4%, чем женщин – 39,5%. По сравнению с аналогичным обследованием 2022 года уровень удовлетворенности жизнью респондентов вырос на 0,5 п.п. (в 2022 г. – 41,3%).

Уровень удовлетворенности жизнью в 2023 году ниже уровня 2021 года на 19,5 п.п. (2021г. – 61,3%).

Своим здоровьем удовлетворены 47,6% респондентов, частично удовлетворены –49,3%. При этом, чем старше по возрасту опрашиваемые, тем ниже доля удовлетворенных своим здоровьем и среди респондентов в пенсионном возрасте таких в 2,6 раза меньше, чем среди возрастной группы 15-17 лет. Вместе с тем, по сравнению с итогами обследования предыдущего года, уровень удовлетворенности респондентов своим здоровьем вырос на 0,4 процентных пункта (в 2022г. – 47,2%).

Из предложенного перечня поставщиков основных государственных услуг, более всего респонденты удовлетворены качеством услуг, предоставляемых центрами скорой медицинской помощи – 56,1% опрошенных.

Уровень удовлетворенности респондентов своим финансовым положением в этом году к предыдушему году увеличился на 2 процентных пункта и составил – 34%.

По уровню материального обеспечения (достатка) 72,2% респондентов отнесли себя к среднему уровню обеспеченности (средний класс), 0,3% респондентов указали низкий уровень обеспеченности и 1% респондентов отнесли себя к высокому уровню обеспеченности. В целом в динамике этого показателя наблюдается рост доли среднего уровня обеспеченности за счет остальных уровней обеспеченности, причем как нижних, так и высоких уровней.

Основными причинами низкого и ниже среднего уровня обеспеченности домашними хозяйствами отмечаются низкая оплата труда 92,7% и низкая пенсия 1,4%. В зависимости от статуса занятости у работающего населения 94,4% основной причиной назвали низкую оплату труда, в то время как у безработных основной причиной соответственно является отсутствие какой-либо оплачиваемой работы - 78,5%.