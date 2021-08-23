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408 случаев коронавируса выявили за сутки в Алматинской области

23 Августа 2021 09:42
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408 случаев коронавируса выявили за сутки в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области за последние сутки зарегистрировано 408 случаев коронавируса. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По состоянию на 23 августа в области зарегистрировано 40 094 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 27 855. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил 1875,8.

«За последние сутки зарегистрировано 408 случаев КВИ, темп прироста - 1,0%, из них 357 симптомных и 51 бессимптомный случай. Из 408 выявленных случаев КВИ детей до 14 лет 56, 39 случаев среди школьников и шесть случаев среди студентов. Темп прироста КВИ по области за последние две недели повысился с 0,9% до 1,1%. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском - 2,0%, Балхашском - 1,6%, Ескелдинском - 1,4%, Каратальском - 1,3%, Сарканском - 1,9%, Кегенском районе - 1,6% и в городе Текели - 1,6%», - сообщили в ДСЭК области.

Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Аксуский район - три случая, Балхашский - 10, Енбекшиказахский - 22, Ескельдинский - 35, Жамбылский - 30, Илийский - 15, Карасайский - 28, Каратальский - 13, Кегенский - четыре, Коксуский - 13, Панфиловский - 26, Сарканский - 24, Талгарский - 58, Уйгурский - 10, Талдыкорган - 86, Текели - 31.

На сегодняшний день в Алматинской области привито против коронавирусной инфекции первым компонентом 644 263 человека, оба компонента получили 510 843 человека.


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#Алматинская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Гульзат Сахова

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