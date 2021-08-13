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406 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ зафиксировали в РК
13 Августа 2021 08:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 406 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане, 22 летальных исхода и 205 человек выздоровело. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz
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Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 64898, летальных случаев - 3995, выздоровевших - 56523.
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