406 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ зафиксировали в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 406 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане, 22 летальных исхода и 205 человек выздоровело. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz

Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 64898, летальных случаев - 3995, выздоровевших - 56523.