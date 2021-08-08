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405 больных коронавирусом в крайне тяжелом состоянии - Минздрав РК
8 Августа 2021 08:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 8 августа лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 111 239 человек (107 348 КВИ+ и 3 891 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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Из них в стационарах находятся – 30 633 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 80 606 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 918 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 405 пациентов, на аппарате ИВЛ – 196 пациентов.
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