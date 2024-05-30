401 дом строят в ЗКО для пострадавших от паводка жителей

На сегодня по Западно-Казахстанской области 9 671 семьям, пострадавшим от паводка, оказана единовременная социальная помощь в размере 100 МРП на общую сумму 3 млрд 570 млн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата ЗКО.

В настоящее время продолжается работа по предоставлению населению социальных выплат в размере 150 МРП. На сегодня данную социальную помощь получили около 1 тысячи семей.

Для жителей 5 районов, пострадавших от паводка, ведется строительство 401 дома. Определены соответствующие подрядные компании.

— В рамках исполнения поручения Главы государства оказывается всесторонняя поддержка населению, пострадавшему от паводка. По 3 районам, где подтопленное жилье было признано непригодным, поступило 79 заявлений на приобретение жилья. На сегодняшний день в данных районах приобретено 27 домов на сумму 567 млн тенге. Закупочные работы продолжатся. Качество и своевременное завершение строительных работ находится под нашим контролем, — сказал аким области Нариман Турегалиев.

Кроме того, работает оперативная группа по правовым вопросам, поступающим со стороны жителей пострадавших от паводка в г. Уральск.

В настоящее время комиссия по возмещению материального ущерба работает в штатном режиме и проводит оценочные работы.