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    08:28, 30 Май 2024 | GMT +6

    401 дом строят в ЗКО для пострадавших от паводка жителей

    Строительств 200 домов начали в Уилском районе Актюбинской области
    Фото: акимат области

    На сегодня по Западно-Казахстанской области 9 671 семьям, пострадавшим от паводка, оказана единовременная социальная помощь в размере 100 МРП на общую сумму 3 млрд 570 млн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата ЗКО.

    В настоящее время продолжается работа по предоставлению населению социальных выплат в размере 150 МРП. На сегодня данную социальную помощь получили около 1 тысячи семей.

    Для жителей 5 районов, пострадавших от паводка, ведется строительство 401 дома. Определены соответствующие подрядные компании.

    — В рамках исполнения поручения Главы государства оказывается всесторонняя поддержка населению, пострадавшему от паводка. По 3 районам, где подтопленное жилье было признано непригодным, поступило 79 заявлений на приобретение жилья. На сегодняшний день в данных районах приобретено 27 домов на сумму 567 млн тенге. Закупочные работы продолжатся. Качество и своевременное завершение строительных работ находится под нашим контролем, — сказал аким области Нариман Турегалиев.

    Кроме того, работает оперативная группа по правовым вопросам, поступающим со стороны жителей пострадавших от паводка в г. Уральск.

    В настоящее время комиссия по возмещению материального ущерба работает в штатном режиме и проводит оценочные работы.

    Теги:
    Компенсация Жилье Паводки в Казахстане Ущерб Западно-Казахстанская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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