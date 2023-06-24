4000-летний аналог Стоунхенджа обнаружен в Нидерландах

АМСТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ - Археологи обнаружили 4000-летнее святилище, состоящее из рвов и курганов в центре Нидерландов, которое, по их мнению, могло служить той же цели, что и Стоунхендж, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Подобно знаменитому каменному сооружению на юге Англии, святилище, размером с три футбольных поля, построенное из земли и дерева, было расположено так, чтобы соответствовать солнцу в дни солнцестояния.

Археологи также обнаружили подношения, в том числе скелеты животных, человеческие черепа и ценные предметы, такие как бронзовый наконечник копья, в местах, где солнце светило через отверстия.

Раскопки проводились недалеко от Тиля, города примерно в 70 км к востоку от Роттердама.

«Самая большая насыпь служила солнечным календарем, подобным знаменитым камням Стоунхенджа в Англии. Это святилище, должно быть, было очень важным местом, где люди отмечали особые дни в году, совершали ритуалы и хоронили своих умерших. Ряды шестов стояли вдоль дорожек, используемых для шествий», - отмечается в заявлении городской администрации Тиля.

При раскопках в 2017 году археологи также обнаружили несколько могил. В одной могиле была похоронена женщина со стеклянной бусиной из Месопотамии (территория современного Ирака).

Это самая старая бусина, когда-либо найденная в Нидерландах, и исследователи заявили, что это доказывает, что люди в этой области контактировали с людьми на расстоянии почти 5 000 километров.

Археологам потребовалось шесть лет, чтобы исследовать более миллиона раскопанных предметов, относящихся к каменному веку, бронзовому веку, железному веку, Римской империи и средневековью.

После того, как раскопки были закончены, площадка снова была покрыта, чтобы можно было вести строительные работы.

Некоторые находки будут выставлены в местном музее Тиля и в Национальном музее древностей Нидерландов.