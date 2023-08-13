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    00:29, 13 Август 2023 | GMT +6

    4000 человек эвакуировали с Эйфелевой башни

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    Фото: Pexels
    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Три этажа Эйфелевой башни и прилегающая к ней территория были эвакуированы из-за угрозы взрыва. Через несколько часов один из символов Парижа вновь открыли для посетителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dw.com.

    В Париже из-за поступившего в полицию сообщения о бомбе эвакуировали посетителей и работников Эйфелевой башни, сообщают французские СМИ в субботу, 12 августа.

    Как передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции, эвакуация, начавшаяся около полудня, затронула три этажа башни, а также прилегающую к ней площадь. На место прибыли саперы для проведения проверки на наличие бомбы.

    Информацию об эвакуации также подтвердила изданию Le Parisien компания Sete, занимающаяся эксплуатацией Эйфелевой башни. «Это обычная процедура в подобных ситуациях, которые, однако, случаются редко», - рассказала представитель компании.

    Достопримечательность оставалась закрыта для публики около трех часов. Тревога оказалась ложной, указал представитель полиции изданию Le Figaro. По его словам, были эвакуированы 4000 человек.


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