400 женщин работают в рядах жамбылской полиции

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Жамбылской области работают несколько сот женщин, и празднование Международного женского дня – повод не только поздравить представительниц прекрасной половины человечества, но и восхититься их женственностью и обаянием. Об этом – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Сегодня уже вряд ли кто-то может вспомнить, что история празднования Международного женского дня связана с именем Клары Цеткин. Именно она в 1910 году на Международной конференции женщин в Копенгагене предложила ежегодно отмечать 8 марта как день рождения женского пролетариата - в честь текстильщиц Нью-Йорка, которые в этот день 1857 года вышли с протестами против низких заработков и плохих условий труда. Как бы там ни было, но политическая подоплека забылась, а женский праздник труда и протеста чудесным образом преобразился в романтический день весны, любви, цветов, подарков и комплиментов.

Современные казахстанские женщины, помимо традиционного предназначения хранительницы домашнего очага, матери семейства, ни в чем не уступают сильной половине человечества, успешно осваивая профессии, считавшиеся до этого «мужскими». Сегодня нет такой сферы жизни, в которой не участвовали бы наши женщины, проявляющие высокую общественную активность, прекрасные деловые качества, высокий профессионализм.

В Жамбылской области, по данным статистики, среди государственных служащих почти 45% составляют женщины. Они руководят сельскими округами, возглавляют областные управления, вузы, учреждения, крупные предприятия.

Женщины-предприниматели региона активно участвуют в государственных программах, занимаются благотворительностью. Почти 35% бизнес-предприятий в регионе возглавляют женщины, а «женский» вклад в ВВП области ежегодно составляет порядка 35 - 40%.

Жамбылские женщины покоряют небеса. Из рядов воспитанников «Молодежного авиационного центра «Крылья Тараза» за 14 лет вышли более 500 подготовленных для авиации парней и девушек. Первая в Казахстане девушка, принятая на летный факультет Академии гражданской авиации РК, - это Айгерим Молдашева, воспитанница Таразского авиацентра.

Настоящими патриотами своей Отчизны являются женщины-военнослужащие, сотрудницы правоохранительных органов. В региональном командовании «Юг» на военной службе находится более тысячи женщин в различных званиях – от рядового до полковника.

В рядах полиции Жамбылской области работают 400 женщин, 203 из которых – офицеры.

«Сегодня в казахстанской полиции служат много женщин, и департамент Жамбылской области не исключение, - рассказала руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова, мама четверых детей. - Женщины, работающие в системе правоохранительных органах, не только занимаются финансово-хозяйственной деятельностью, участвуют в спортивных соревнованиях и руководят хором полицейских, но и, наравне с мужчинами, а в некоторых случаях и лучше, ловят преступников, расследуют уголовные дела. Женщины вполне справляются с возложенными на них обязанностями полицейских из-за присущей им особенности адаптироваться к любой ситуации, несмотря ни на какие степени сложности».

В числе сотрудниц жамбылской полиции – участковый инспектор полиции по делам несовершеннолетних УП г. Тараза Маржан Егембердиева, старший инспектор ГЮП Меркенского РОП Динара Омарова, старшие инспекторы ГЮП Жамбылского РОП Наурызгуль Жумкина и Акнур Примкулова, старший инспектор административной практики отдела административной полиции ОП-2 УП г. Тараза Роза Толепбергенова и многие другие.

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В пресс-службе департамента полиции Жамбылской области предоставили фотоснимки некоторых своих сотрудниц, на которых они предстают в разных ипостасях – в полицейской форме и вне работы.

Старший инспектор группы по защите женщин от насилия УМПС департамента полиции Жамбылской области подполковник полиции Диляфруз Кинжеханова несколько лет назад решилась на поистине геройский поступок. Имея пятерых детей, женщина проявила сострадание и взяла под опеку четверых ребят, оставшихся без родителей.

«Я уже 20 лет с гордостью ношу офицерские погоны, и хоть даже у меня такая тяжелая работа, мои дети всегда меня поддерживают. Дети помогают мне и по дому, и по работе. Сейчас у меня четверо взрослых и пять малышей. И взрослые помогают ставить на ноги маленьких. Один сын готовит еду, другой убирает дом, третий помогает делать уроки другим, в общем, все заняты. Я хотела бы обратиться к семейным парам, у которых нет детей. Чтобы они не боялись воспитывать чужих детей. Потому что чужих детей не бывает», - говорит Диляфруз Кинжеханова.

Меруерт Орынбек работает старшим следователем следственного отдела Жуалынского районного отдела полиции. Несмотря на свой юный вид, по званию она уже майор полиции, имеет стаж 12 лет, воспитывает двоих детей.

Гульжан Акшабаева - инспектор отдела административной полиции Рыскуловского районного отдела полиции. В органах внутренних дел она работает 14 лет, имеет звание майора полиции. У нее дружная семья, в которой растут четверо детей.

Молдир Калышева - инспектор информационно-аналитического отдела управления полиции города Тараза, работает в ОВД вместе с супругом Алишером Калышевым, который возглавляет группу ювенальной полиции управления полиции города Тараза. По званию Молдир майор полиции, ну а Алишер пока еще капитан. Супруги растят маленького сына.

Семья старшего инспектора местной полицейской службы Сарысуского отдела полиции Айгуль Сыздыковой также связана с органами внутренних дел. Ее супруг Нурбек Досымбетов возглавляет отдел криминальной полиции Сарысуского районного отдела полиции, в их семье растет один ребёнок.

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Редкостью можно считать, когда оба супруга работают в одной профессии и, более того, в одном отделе полиции. В департаменте полиции Жамбылской области это семья следователей Бектемировых. Мадина Бектемирова - следователь первого отделения полиции города Тараза.

Отметим, что свыше 80 семейных династий сотрудников правоохранительных органов трудятся в департаменте полиции Жамбылской области, многие семейные династии насчитывают десятилетия служения в органах правопорядка как Жамбылской области, так и в других регионах страны.