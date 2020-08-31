400 видеоуроков для школьников отснято к началу учебного года в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы к началу учебного года отснято 400 видеоуроков для школьников. Об этом рассказала руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, алматинские учителя принимают активное участие в подготовке видеоуроков для дистанционного обучения учащихся 1-11-х классов.

«В городе Алматы отснято более 400 уроков. Лучшие учителя города принимают участие в этом процессе», — сообщила Ляззат Жылкыбаева.

Напомним, в IV четверти 2019/20 учебного года видеоуроки для школьников проводились через телеканал «Алматы». В новом учебном году данные уроки будут транслировать по республиканским каналам.