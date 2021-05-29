400 учащихся Жамбылской области получили «Медаль Елбасы»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Выдающиеся успехи показали жамбылские школьники и студенты в 2020 - 2021 учебном году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам олимпиады «Мың бала», направленной на поддержку учащихся сельских школ в рамках инициативы Елбасы «Ел Үміті», 91 учащийся области стали призерами. Из них 33 учащихся 5-х классов получили постолимпийское сопровождение в школе дистанционного обучения Академии Елбасы, 58 учащихся 6-х классов были приняты в школы для одаренных детей.

22 ученика, принявшие участие и ставшие победителями олимпиады «Айканат», получили возможность обучаться в новой школе «IQanat Kazakh-English High School» в городе Боровое.

В программе национального уровня «Медаль Елбасы», направленной на всестороннее развитие молодого поколения, приняли участие более 400 учащихся области, из них 128 человек награждены бронзовыми медалями. В течение шести месяцев они выполняли задания по семи направлениям, совершенствовали свои знания и умения.

В этом учебном году на международных предметных олимпиадах и научных соревнованиях жамбылские одаренные учащиеся заняли 1 032 призовых места. Из них 216 обладателей золотых, 369 - серебряных, 447 - бронзовых медалей. В республиканских предметных олимпиадах и научных соревнованиях 1 440 призовых мест, из них 357 золотых, 491 серебряных, 592 бронзовых.

Отметим, по итогам республиканской предметной олимпиады и научных соревнований команда области 12 лет подряд завоевывает первые командные места и звание «Лучшая команда».

Также восемь школ региона вошли в число «100 лучших школ», а лицей-интернат для одаренных мальчиков «Білім-Инновация» получил звание «Лучшая олимпийская школа – 2021».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, глава региона Бердибек Сапарбаев встретился с одаренными учащимся области. В мероприятии приняли участие 98 учащихся. Все они являются победителями различных школьных олимпиад и других творческих соревнований, проходивших как в Казахстане, так и за рубежом. Встреча прошла в свободном формате под открытым небом.

«Главной целью мероприятия было подведение итогов за 2020 - 2021 учебный год и чествование талантливых детей, показавших высокие достижения в учебе, творчестве и спорте. Из 153 учащихся, принявших участие в международных, республиканских олимпиадах и научных соревнованиях, 98 учеников заняли 107 мест. Из них 22 обладателя золотых, 33 - серебряных, 52 - бронзовых медалей. Кроме того, 16 842 учащихся стали победителями на различных интеллектуальных играх и предметных олимпиадах», - рассказали в ведомстве.

Во время встречи юные чемпионы смогли не только получить ответы на волнующие темы, но и лично задать вопрос акиму области. В ходе встречи учащиеся рассказали о достижениях и планах на будущее, поблагодарили главу региона за поддержку инициатив молодежи.

В свою очередь, Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что будущее государства – в руках образованной, воспитанной молодежи, призвал их неустанно искать пути развития в данном направлении и в дальнейшем вносить свой вклад в процветание страны. Также отметил необходимость максимально использовать возможности государственной программы «Болашак».

В завершение встречи аким области вручил благодарственные письма, сертификат на 100 тысяч тенге и почетные грамоты 20 учителям, подготовившим учащихся-победителей.







