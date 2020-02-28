400 тысяч тенге выманила «гадалка» у 81-летней североказахстанки
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области мошенница предлагала услуги гадания и обирала пенсионеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, в Айыртауском районе у 81-летней сельчанки «гадалка» обманным путем выманила 400 тысяч тенге. И тут же сбежала в Мамлютский район. Там ее по ориентировкам и задержали. Подозреваемой оказалась 37-летняя гражданка России.
«Она признала вину, возместила ущерб и примирилась с пенсионеркой. В ходе расследования было установлено, что иностранка обращалась к разным людям с предложениями гаданий и заговоров. Миграционная служба квалифицировала действия по статье «Приставание в общественных местах». Санкция ее предусматривает ответственность от штрафа до выдворения из страны на пять лет. «Гадалку» выдворили из РК», - прокомментировал заместитель начальник Айыртауского районного отдела полиции Григорий Лукьяненко.
Всего с начала года в регионе зарегистрировали 178 мошенничеств. Из них 110 раскрыли.
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