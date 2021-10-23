РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:54, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    400 тысяч тенге отдал актюбинец мошеннику за получение  водительских прав

    None
    None
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 32-летний актюбинец отдал 400 тысяч тенге мошеннику за помощь в получении водительских прав, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На днях в городской отдел полиции обратился 32-летний актюбинец с заявлением о мошенничестве.

    По словам потерпевшего, 30 сентября малознакомый ему мужчина предложил свою помощь в приобретении водительского удостоверения. За эту услугу он попросил ему перевести через интернет –банкинг полную оплату в сумме 400 тысяч тенге. 32 –летний мужчина, решившись на подобную сделку, оказался жертвой мошенничества.

    «Сумма ущерба составила 400 тысяч тенге. Сотрудниками полиции личность подозреваемого установлена, им оказался 27-летний актюбинец. По факту возбужденно уголовное дело по статье 190 части 1 УК РК «Мошенничество», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    В другом случае 28 -летний актюбинец обманул 72-летнего пенсионера, пообещав ему оформить документы на землю. За услугу мошенник получил у потерпевшего 18 тысяч тенге. По данному факту также возбуждено дело по статье мошенничество.

    В департаменте полиции Актюбинской области напомнили, что все услуги необходимо получать в госорганах, а обход законных процедур оформления, может повлечь за собой уголовную ответственность, причем, для обеих сторон.


    Теги:
    Мошенничество Регионы Казахстана Общество Правоохранительные органы Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закупили в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!