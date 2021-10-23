400 тысяч тенге отдал актюбинец мошеннику за получение  водительских прав

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 32-летний актюбинец отдал 400 тысяч тенге мошеннику за помощь в получении водительских прав, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На днях в городской отдел полиции обратился 32-летний актюбинец с заявлением о мошенничестве.

По словам потерпевшего, 30 сентября малознакомый ему мужчина предложил свою помощь в приобретении водительского удостоверения. За эту услугу он попросил ему перевести через интернет –банкинг полную оплату в сумме 400 тысяч тенге. 32 –летний мужчина, решившись на подобную сделку, оказался жертвой мошенничества.

«Сумма ущерба составила 400 тысяч тенге. Сотрудниками полиции личность подозреваемого установлена, им оказался 27-летний актюбинец. По факту возбужденно уголовное дело по статье 190 части 1 УК РК «Мошенничество», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

В другом случае 28 -летний актюбинец обманул 72-летнего пенсионера, пообещав ему оформить документы на землю. За услугу мошенник получил у потерпевшего 18 тысяч тенге. По данному факту также возбуждено дело по статье мошенничество.

В департаменте полиции Актюбинской области напомнили, что все услуги необходимо получать в госорганах, а обход законных процедур оформления, может повлечь за собой уголовную ответственность, причем, для обеих сторон.