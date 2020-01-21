400 правонарушений с участием автомобилей с иностранными номерами совершено в 2019 году – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев на брифинге в СЦК пояснил, почему правозащитники призывают регистрировать транспортные средства, ввозимые из Армении и Кыргызстана, передает корреспондент Казинформ.

«Требование регистрации иностранных транспортных средств существует уже давно. Любые иностранные автомобили, ввезенные в Казахстан, необходимо зарегистрировать. Это является одной из норм правил дорожного движения. В 2014 году были внесены дополнения в правила дорожного движения и утверждены правила обязательной регистрации транспортных средств, ввозимых из указанных стран. Поэтому хотелось бы отметить, что в настоящее время в стране не принимаются никакие новые нормативные документы. Любой гражданин, купивший автомобиль, должен зарегистрироваться в ЦОНе», - сказал Марат Кожаев.

Вице-министр отметил, что для регистрации транспортного средства необходимо иметь удостоверение личности, документ о наличии автотранспорта, а также справку об уплате налогов и пошлин. Кроме того, автомобиль должен соответствовать техническим требованиям, утвержденным в Казахстане и на территории ЕАЭС.

«Почему мы начали регистрировать автомобили, ввезенные из Армении, Кыргызской Республики или России? Во-первых, проводится соответствующий учет, продумана транспортная дисциплина и безопасность граждан. Согласно данным пограничной службы КНБ РК, за последние три года из стран ЕАЭС в Казахстан завезли около 200 тысяч автомобилей. Однако все они не зарегистрированы. Многие въезжали транзитом. Часть принадлежит гражданам РК, а часть приходится на тех, кто приехал работать в страну. Только 40 тысяч из всех автомашин юридически зарегистрированы. Все остальные транспортные средства граждане используют вне закрепленного правового механизма», - сказал спикер.

По словам Марата Кожаева, по сравнению с 2018 годом в минувшем году количество нарушений правил дорожного движения с участием иностранных транспортных средств увеличилось в три с половиной раза – с 27 тысяч до 93 тысяч.

«Кроме того, в прошлом году было зарегистрировано 1800 дорожно-транспортных происшествий с участием иностранных автомобилей. Из них 1400 причинен крупный ущерб. В результате 428 ДТП погибли 132 человека, а 528 получили ранения», - сказал он.

Вице-министр отметил, что с октября прошлого года по страховой базе удалось получить информацию по данным транспортным средствам.

«Несмотря на то, что она (страховая база – прим. ред.) внесла вклад в урегулирование ситуации, это не может полностью решить проблему. Иностранные автомобили очень удобны для людей, желающих совершить преступление. В 2019 году было совершено 400 правонарушений с использованием иностранного транспорта», - сказал он.

В некоторых случаях преступники покупают машины с иностранными номерами для совершения преступлений.

«К примеру, в Павлодарской области трое наших соотечественников купили автомашину ВАЗ 2106 с российскими номерами для совершения разбойного нападения на местного бизнесмена. После этого автомобиль подожгли и уничтожили все доказательства», - отметил Марат Кожаев.



