400 педагогов получили первую прививку от коронавируса в Атырау
«За последние три дня вакцинировано 605 человек. Из них 408 педагогов, 183 медицинских работника, 14 государственных служащих. Среди работников сферы образования проводится разъяснительная работа о необходимости и важности прививки. Одно из мероприятий прошло в Атырауском колледже энергетики и строительства. В ходе беседы на вопросы учителей, касающиеся вакцинации, ответили главный специалист отдела эпидемиологического контроля инфекционных и паразитарных заболеваний департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ляззат Джайлауова, руководитель отдела организации и лицензирования медицинской помощи управления здравоохранения Нина Оспанова, заведующий отделением городской поликлиники №5 Нурбакыт Купжанов, главный специалист областного управления образования Гаухар Такузова», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.
Напомним, в Атырауской области 9 марта 2021 г. началась вакцинация учителей против коронавирусной инфекции.
Первые инфицированные коронавирусом в регионе были зарегистрированы 27 марта 2020 года, а уже с 30 марта, в соответствии с решением главного государственного санитарного врача, на территории региона был объявлен карантин. Началась длительная борьба с пандемией.