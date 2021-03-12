400 педагогов получили первую прививку от коронавируса  в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 400 педагогов получили первую прививку от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние три дня вакцинировано 605 человек. Из них 408 педагогов, 183 медицинских работника, 14 государственных служащих. Среди работников сферы образования проводится разъяснительная работа о необходимости и важности прививки. Одно из мероприятий прошло в Атырауском колледже энергетики и строительства. В ходе беседы на вопросы учителей, касающиеся вакцинации, ответили главный специалист отдела эпидемиологического контроля инфекционных и паразитарных заболеваний департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ляззат Джайлауова, руководитель отдела организации и лицензирования медицинской помощи управления здравоохранения Нина Оспанова, заведующий отделением городской поликлиники №5 Нурбакыт Купжанов, главный специалист областного управления образования Гаухар Такузова», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.

Напомним, в Атырауской области 9 марта 2021 г. началась вакцинация учителей против коронавирусной инфекции.

Первые инфицированные коронавирусом в регионе были зарегистрированы 27 марта 2020 года, а уже с 30 марта, в соответствии с решением главного государственного санитарного врача, на территории региона был объявлен карантин. Началась длительная борьба с пандемией.