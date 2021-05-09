400 пьяных водителей наказали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области полиция наказала 400 лиц, севших пьяными за руль, также к ответственности привлекли находящихся под действием наркотиков водителей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На пересечении улиц Торайгырова–Сатпаева стражами порядка была остановлена автомашина «Ниссан», водитель которой находился в состоянии алкогольного опьянения; медицинское освидетельствование это подтвердило. В отношении мужчины составлен административный протокол по части первой статьи 608 КРКоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, это равно передаче управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения», прим.ред.). Решением специализированного административного суда города Павлодар нарушителю назначено наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на семь лет и административный арест на 15 суток», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов отметил, что в 2021 году за управление транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения было составлено более 400 административных протоколов по той же статье.

«Несмотря на то, что пьяные водители часто становятся виновниками серьёзных аварий, в которых калечатся и гибнут люди, граждане все же нарушают главные правила, садясь за руль нетрезвыми, поэтому полицейские Павлодарской области на постоянной основе следят за правопорядком на дорогах и в общественных местах. Благодаря их работе, ежедневно выявляются множество правонарушений, которые могли повлечь серьезные последствия», - заявили в департаменте полиции Павлодарской области.