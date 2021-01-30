400 объектов образования проверят на соблюдение пожарной безопасности в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели сотрудники управления государственного пожарного контроля напомнили о правилах пожарной безопасности на объектах образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в январе в Мамлютской казахской школе-интернате произошел пожар, причиной которого стало нарушение требований норм пожарной безопасности ответственным лицом.

Начальник управления Дмитрий Растихин на совещании с представителями сферы образования напомнил, что образовательные учреждения являются объектами с массовым пребыванием людей, они относятся к высокой степени риска.

«Эти объекты должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, средствами связи для вызова противопожарной службы и оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей. Особое внимание необходимо уделить путям эвакуации, нельзя применять декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытие полов, не соответствующие требованиям пожарной безопасности», - сказал Д.Растихин.

В первом полугодии специалисты управления проверят соблюдение норм пожарной безопасности в 400-х объектах образования.

Всего с начала года на территории области произошло 69 пожаров с материальным ущербом более 27 млн тенге. В огне погибли семь человек, девять – получили травмы.



