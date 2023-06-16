400 новых рабочих мест создадут в индустриальной зоне Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В текущем году на территории индустриальной зоны Костанайской области планируется запуск двух проектов - по производству кабин для тракторов и строительство чугунолитейного завода. Об этом в ходе брифинга в СЦК заявил аким региона Кумар Аксакалов, передает МИА «Казинформ».

«В обрабатывающей промышленности рост объемов производства обеспечен за счет увеличения производства машиностроения на 41%, готовых металлических изделий на 12,2%, продуктов питания на17,3%, производство напитков на 13,6%.

Увеличено производство легковых и грузовых автомобилей, тракторов, комбайнов, кондитерских изделий, масла сливочного, мяса, молока, колбасных изделий и муки», - сказал он.

По словам акима, также в индустриальной зоне создадут 400 новых рабочих мест.

«В 2023 году на территории индустриальной зоны планируется запуск двух проектов - по производству кабин для тракторов (стоимостью 8,3 млрд тенге с созданием 100 рабочих мест) и строительство чугунолитейного завода стоимостью 78,2 млрд тенге, где будет создано 300 рабочих мест», - заключил Кумар Аксакалов.