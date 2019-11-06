400 млрд тенге перечислений КПН будет ежегодно поступать в местные бюджеты – Руслан Даленов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько финансовых средств поступит в местные исполнительные органы в результате передачи им корпоративного подоходного налога (КПН) от малого и среднего бизнеса, сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроект предполагает передачу КПН от МСБ местным исполнительным органам. Это означает, что появляется прямая заинтересованность местных исполнительных органов развивать местную экономику и предпринимательство», - сказал Руслан Даленов в интервью журналистам в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

Министр пояснил, что на сегодня корпоративный подоходный налог, перечисляемый в республиканский бюджет, составляет 1 трлн 600 млрд тенге.

«КПН от малого и среднего бизнеса составляет порядка 400 млрд тенге. Вот эти 400 млрд тенге ежегодно будут поступать в местные бюджеты», - уточнил Руслан Даленов.

Ранее сообщалось, что Мажилис одобрил законопроект по совершенствованию системы госуправления и межбюджетных отношений, который предусматривает передачу корпоративного подоходного налога от малого и среднего бизнеса местным исполнительным органам.