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400 млрд тенге перечислений КПН будет ежегодно поступать в местные бюджеты – Руслан Даленов

6 Ноября 2019 12:08
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400 млрд тенге перечислений КПН будет ежегодно поступать в местные бюджеты – Руслан Даленов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько финансовых средств поступит в местные исполнительные органы в результате передачи им корпоративного подоходного налога (КПН) от малого и среднего бизнеса, сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Законопроект предполагает передачу КПН от МСБ местным исполнительным органам. Это означает, что появляется прямая заинтересованность местных исполнительных органов развивать местную экономику и предпринимательство», - сказал Руслан Даленов в интервью журналистам в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

Министр пояснил, что на сегодня корпоративный подоходный налог, перечисляемый в республиканский бюджет, составляет 1 трлн 600 млрд тенге.

«КПН от малого и среднего бизнеса составляет порядка 400 млрд тенге. Вот эти 400 млрд тенге ежегодно будут поступать в местные бюджеты», - уточнил Руслан Даленов.

Ранее сообщалось, что Мажилис одобрил законопроект по совершенствованию системы госуправления и межбюджетных отношений, который предусматривает передачу корпоративного подоходного налога от малого и среднего бизнеса местным исполнительным органам.

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Ключевые слова: Мажилис, Регионы,
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Автор:

Серик Сабеков

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