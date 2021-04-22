400 млрд тенге инвестиций намерены привлечь в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области подвели итоги социально-экономического развития региона за первый квартал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рост показателей наблюдается не во всех сферах. В частности, отстают от прошлогодних объемов отрасль торговли и пассажирских перевозок. Аким области Кумар Аксакалов полагает, что в апреле ситуация изменится.

«Рост показателей есть. Инвестиции - 20,6%, промышленность – 10,2%, строительство – 54%, ввод жилья – 9,2%. Видим снижение в торговле и транспорте. Весь год жили в режиме ограничений. Торговые точки не работали, движение встало. В апреле должны увидеть плюсовые результаты. Худшие времена мы прошли», - сказал К.Аксакалов.

В промышленности тоже есть рост объемов производства. Но на некоторых заводах назвать ситуацию благополучной нельзя. По словам акима области, на Петропавловском заводе тяжелого машиностроения объемы снизились. На исправление положения на заводе рассчитывают после проведенной там реорганизации.

«Портфель заказов на наших предприятиях увеличился в два раза – до 32 млрд тенге. Это все благодаря ручному управлению. Помогаем заводам с заказами. Наша задача довести до 55 млрд тенге по машиностроению. Регион в числе лидеров по привлечению инвестиций. Второе место среди областей. Рост есть во всех районах.. Свыше 400 млрд тенге хотим привлечь в этом году. Нужны новые проекты. Существенный пул есть, нужно каждый день помогать. Много еще бюрократии, к сожалению», - сказал К.Аксакалов.

Аким области напомнил о принятом Комплексном плане развития региона до 2025-го года. В ближайшие пять лет область получит из республиканского бюджета 500 млрд тенге.

«Это колоссальные цифры. Основа для реализации всех планов. Средства есть, наша задача – своевременно и качественно выполнить все работы», - подчеркнул К.Аксакалов.