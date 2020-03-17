400 млрд тенге дополнительно направят на программу «Экономика простых вещей»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На поддержку предпринимателей направят не менее 300 млрд тенге, а на программу «Экономика простых вещей» дополнительно выделят 400 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как отметил вчера Глава государства в телевизионном обращении, на поддержку предпринимателей и создание новых рабочих мест будет выделено не менее 300 млрд тенге. Дополнительно проработаны вопросы субсидирования кредитов и предоставления налоговых стимулов, а также в рамках программы «Экономика простых вещей» будет предоставлена дополнительная тенговая ликвидность до 400 млрд тенге. Помимо сохранения деловой активности это позволит создать 200 тыс. новых рабочих мест», - сказал министр национальной экономики Руслан Даленов на заседании Правительства, проходящем в онлайн-режиме.

Он отметил, что пакет срочных мер окажет стабилизирующий эффект на рынок труда и экономику.

«Для предпринимателей будет предусмотрено повышение доступа к тенговому финансированию в рамках синхронизации программ «ДКБ - 2025» и «Экономика простых вещей». Во-первых, будет расширено кредитование на 400 млрд тенге до 1 трлн тенге. Средства будут, в первую очередь, предоставлены отечественным производителям для снижения импортозависимости и обеспечения продовольственной безопасности», - сообщил Руслан Даленов.

По расчетам Миннацэкономики, по госпрограмме «ДКБ - 2025» верхний порог кредита будет увеличен до 7 млрд тенге. А для покрытия текущих расходов предлагается расширить финансирование оборотных средств бизнеса.

Напомним, Глава государства в своем телеобращении заявил, что на поддержание отечественных предпринимателей и создание новых рабочих мест будет выделено не менее 300 миллиардов тенге.