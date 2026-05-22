400 млн литров пива в кегах промаркировали в Казахстане

1 февраля 2026 года в Казахстане введена обязательная маркировка пива и пивных напитков, реализуемых в кегах. С начала введения норм в системе уже промаркировано почти 10 млн кег, передает агентство Kazinform.

Стандартный объем кег составляет 30 и 50 литров. Исходя из этого, средний объем промаркированного пива составляет порядка 400 млн литров.

На сегодняшний день в системе маркировки зарегистрированы более 10,8 тыс. участников оборота пива. Все пивные напитки, реализуемые в кегах, должны поступать в розничные точки с нанесенными кодами маркировки. Все реализаторы должны быть зарегистрированы в Информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ). При реализации продукции через контрольно-кассовые машины требуется сканировать код Data Matrix, нанесенный на упаковку. Сканирование кода при проведении расчета обеспечивает автоматическое выбытие продукции из оборота в системе маркировки.

Вывод из оборота маркированного пива и пивных напитков, реализуемых в кегах на розлив, осуществляется на основании первых сведений, полученных от оператора фискальных данных (ОФД). При этом выбытие фиксируется в отношении всей кеги целиком.

Напомним, маркировка пива и пивных напитков внедряется поэтапно. С 1 февраля 2026 года обязательная маркировка действует для продукции в кегах. С сентября 2026 года маркировка станет обязательной для пива в стеклянной бутылке, а с января 2027 года — для продукции в жестяных банках.

Поэтапное внедрение позволяет участникам рынка постепенно адаптировать оборудование и учетные системы, настроить производственные и логистические процессы, а также обеспечить стабильную работу всей системы маркировки без перебоев в поставках продукции.

На сегодняшний день обязательная цифровая маркировка действует для лекарственных средств, обувной продукции и табачных изделий. С 1 декабря 2025 года введена маркировка дериватов сайгака. С 1 февраля 2026 года цифровая маркировка стала обязательной для пива и пивных напитков, а также для товарной группы «Моторные масла».