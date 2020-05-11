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400 миллионов тенге ущерба нанес государству директор предприятия в Актюбинской области

11 Мая 2020, 15:21
400 миллионов тенге ущерба нанес государству директор предприятия в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Директор одного из предприятий в Актюбинской области нанесен ущерб государству в сумме 400 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Департамент экономических расследований по Актюбинской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК завершил уголовное дело в отношении руководителя одного из предприятий области по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.

«Так, в ходе следствия установлено, что исполнительный директор предприятия в период с 2015 по 2017 годы с целью уклонения от уплаты налогов в бюджет внес заведомо искаженные данные в декларации по налогу на добавленную стоимость и корпоративному подоходному налогу, использовав счет-фактуры другого ТОО, без фактического выполнения работ и оказания услуг. Сумма уклонения от уплаты налогов составила свыше 330 млн тенге, а также начислена пеня в сумме 70 млн тенге за несвоевременное погашение задолженности», - сообщили в ведомстве.

Государству полноценно возмещен ущерб в сумме 400 млн тенге в виде неуплаченных налогов.


Бизнес   Актюбинская область   Борьба с преступностью   Минфин РК  
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