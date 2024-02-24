400 литров спирта нашли в машине жителя Кокшетау

400 литров спирта обнаружено в машине жителя Кокшетау Автор Фариза Мухаметгали Опубликовано 23 февраля 2024 18 В машине жителя Кокшетау полицейскими обнаружено 400 литров спирта, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Утром 23 февраля на 7 км автодороги Кокшетау — Рузаевка сотрудники батальона патрульной полиции города Кокшетау для проверки документов и проверки салона остановили Volkswagen Transporter, направлявшийся в сторону села Рузаевка. Полицейские попросили 43-летнего водителя показать салон авто.

Вся машина была забита 5-литровыми бутылями с прозрачной жидкостью, имевшей запах спирта. Водитель никаких документов на товар предоставить не смог и цель перевозки около 80 тар с жидкостью, похожей на спирт, объяснить тоже не смог.

Сотрудники батальона патрульной полиции для полного разбирательства доставили водителя с его машиной, вместе с содержимым в ней, в управление полиции города Кокшетау и передали дело сотрудникам оперативной службы. По ее результатам и будет принято решение.