400 литров незаконного алкоголя ввезли в Казахстан из России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Выявлен факт завоза алкогольной продукции на территорию Северо-Казахстанской области из Российской Федерации в количестве 400 литров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет Государственных доходов Министерства финансов РК.

«Сотрудниками Управления экспортного контроля ДГД СКО был выявлен факт ввоза на автомашине марки Volvo алкогольной продукции на территорию Северо-Казахстанской области из Российской Федерации в количестве 400 литров расфасованную в пластиковые канистры по 4 литра в нарушение Закона РК «О государственном регулировании оборота и производства алкогольной продукции».





Управлением государственных доходов по Мамлютскому району в рамках тематической проверки был составлен протокол об административном правонарушении по п.3 ст. 282 Кодекса РК «Об административных правонарушениях. Изъятая алкогольная продукция была помещена на склады хранения до решения суда.

В целом, при осуществлении экспортного контроля за 10 месяцев 2019 года на Государственной границе Республики Казахстан на автомобильных пунктах пропуска «Жана жол», «Кызылжар», «Бидаик», «Каракога», сотрудниками Управления экспортного контроля Департамента государственных доходов Северо-Казахстанской области были пресечены факты вывоза запрещенных товаров:





-по лому черных и цветных металлов 52 факта в количестве 390,7 тонн;

-по макулатуре 1 факт в количестве 19,9 тыс. тонн;

-по шкурам КРС 1 факт в количестве 21,0 тыс. тонн;

-по нефтепродуктам 10 фактов в количестве 3,7 тыс. литров.

Кроме того, управлением экспортного контроля проводится работа по занижению заявленных цен по стоимости импортированных товаров из государств-членов Евразийского экономического союза участниками внешнеэкономической деятельности. По состоянию на 1 ноября 2019 года в результате проведенных бесед были произведены корректировки и представлены доп.отчеты 14 налогоплательщиками на сумму 6,6 млн тенге.

За несвоевременную уплату косвенных налогов применены административные меры и взысканы в бюджет на сумму 15,0 млн тенге.



