400 кг черной икры, валюту и попугаев изъяли пограничники у контрабандистов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские пограничники рассказали о результатах работы за минувшие сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня, около 6 утра, в ходе пограничного контроля в пункте пропуска «Жайсан» задержан гражданин РК 1990 года рождения. Причиной задержания послужила попытка незаконного вывоза из Республики Казахстан в Российскую Федерацию черной икры и рыб осетровых пород общим весом 400 кг (предварительная оценочная стоимость 156 000 000 тенге)», - сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

Согласно информации, ценный груз правонарушитель пытался провезти под видом фруктов в коробках из-под бананов, укрытых под мешками с рисом, изюмом и арахисом. Однако защитники рубежей проявили бдительность и обнаружили запрещенный груз.

Задержанный вместе с грузом передан в департамент экономических расследований по Актюбинской области для проведения соответствующих мероприятий.

Не менее результативные сутки выдались и у хоргосских пограничников: они пресекли две попытки незаконного вывоза из Республики Казахстан в МЦПС «Хоргос» валюты в общей сумме 9 154 000 тенге. Задержаны двое граждан РК: мужчина 1973-го и женщина 1974 годов рождения, они переданы сотрудникам таможенного поста «Алтынколь».

Бейнеуские пограничники предотвратили незаконный провоз через границу четырех «волнистых попугаев» на поезде №330 с сообщением «Москва - Душанбе». Хозяйка груза – 22-летняя гражданка Республики Узбекистан, передана специалистам ветеринарного контроля МСХ РК по Бейнеускому району.