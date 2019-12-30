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400 камер «Сергек» заработают в Алматы с января 2020 года

30 Декабря 2019 20:00
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400 камер «Сергек» заработают в Алматы с января 2020 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 1 января 2020 года запускаются камеры видеофиксации «Сергек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На дорогах мегаполиса запускаются в строй 400 «Сергеков», которые доказали свою эффективность в борьбе с нарушителями ПДД.

«В целях снижения правонарушений, повышения уровня безопасности дорожного движения, на территории города установлено 400 аппаратно-программных комплексов «Сергек».

Аппаратно-программный комплекс позволяет выявлять такие виды нарушения правил дорожного движения, как превышение скоростного режима, проезд на красный сигнал светофора, нарушение требований дорожных знаков, дорожной разметки, правил остановки или стоянки транспортных средств, а также несанкционированный заезд на полосу общественного транспорта», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Фиксироваться правонарушения ПДД будут с 1 января 2020 года. В этой связи автомобилистов просят строго соблюдать правила дорожного движения на дорогах.


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Ключевые слова: Алматы, Безопасность, Цифровой Казахстан,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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