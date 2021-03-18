400 грантов планируют выдать предпринимателям на развитие бизнеса в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года комиссия по рассмотрению заявлений претендентов на получение государственных грантов для реализации новых бизнес-идей одобрила 37 заявок из 87 поступивших. Всего в этом году Центром занятости населения столицы планирует выдать 400 грантов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Максимальная сумма гранта в текущем году составляет 583 400 тенге (200 МРП). С начала года комиссией было рассмотрено 87 заявлений, из них одобрено 37.

Претендентами на получение государственных грантов являются безработные лица, предприниматели и лица, оплатившие на момент обращения единый совокупный платеж в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

Обязательным условием участия в конкурсе является наличие Сертификата о прохождении курса обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес», срок выдачи которого не превышает 3 года. Исключительным правом по наличию Сертификата обладают граждане прошедшие краткосрочное профессиональное обучение, члены малообеспеченных и (или) многодетных семей из числа получателей адресной социальной помощи, переселенцы и оралманы.

Для предпринимателей, претендующих на получение государственного гранта, срок государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на момент обращения должен быть менее одного года.

Средства государственных грантов разрешается использовать по целевому назначению для приобретения необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений для реализации бизнес-проекта.

Средства не предоставляются на потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.