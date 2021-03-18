400 единиц общественного транспорта закупят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы закупят 100 новых троллейбусов и 300 автобусов. Об этом Президенту в ходе видеоконференцсвязи по вопросам дальнейшего развития города Алматы сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За полтора года в Алматы приобретено 450 автобусов, в этом году закупим еще более 300 автобусов и 100 троллейбусов», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

По словам акима, на сегодня в мегаполисе по общественному транспорту дефицит составляет 1000 единиц.

«Мы сейчас с частным инвестором вместе с Алматинской областью проводим работу по запуску электрического поезда «Алматы- Талгар». Такая же работа сейчас проводится в сторону Каскелена. Мы ведем переговоры с Банком развития Казахстана об увеличении объема финансирования для закупа автобусов», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

«Решайте в оперативном режиме, потому что проблема существует. Нужно решать проблему системно, поскольку она будет возникать постоянно, если речь идет об агломерации. Вопросы транспортной инфраструктуры агломерации должны быть решены комплексно, с учётом экологической составляющей. Поручаю Правительству совместно с акиматами Алматы и Алматинской области разработать транспортную модель агломерации», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, 17 марта Президент РК Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по вопросам дальнейшего развития города Алматы.