400 человек обнаружили в столичном клубе во время карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане мониторинговые группы переведены на усиленный режим работы. Рейды на выявление и недопущение нарушений карантинных ограничений проводятся во всех районах столицы. Таким образом, в ночь на 13 марта мониторинговая группа выявила нарушение режима работы в баре «BHB». После полуночи в заведении находилось около 400 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Прибыв на место в 00:19 часов, мониторинговая группа обнаружила, что бар «BHB» продолжает работать, нарушая требования постановления санврача столицы о режиме работы. Кроме того, в заведении одновременно находилось около 400 посетителей, которые не соблюдали соцдистанцию и масочный режим. Собранный материал передан в соответствующие органы для привлечения субъекта предпринимательства к ответственности.

Стоит отметить, с 1 января 2021 года в управление санитарно-эпидемиологического контроля столицы поступило 287 экстренных извещений. На их основании было проведено 280 внеплановых проверок субъектов предпринимательства на предмет нарушения карантинных ограничений. По их итогам к административной ответственности привлечено 261 физическое и юридическое лицо на сумму свыше 60,5 млн тенге.

Районными управлениями СЭК в специализированный межрайонный административный суд направлено 54 материала в отношении 47 «злостных нарушителей», не исполняющих предписания об устранении нарушений. Судом приняты административные меры в отношении 28 физических и юридических лиц с приостановлением деятельности объектов.

На сегодня приостановлена деятельность 13 объектов предпринимательства. В их числе: караоке-бар «Тeukila», ресторан «ZOLOTO», лаундж-бары «Stories» (в настоящее время «Два грузина»), «Abba», «Echo», ночной клуб «Алания», караоке-бар «Жаным сол», батутный центр «Kango», рестораны-караоке «Ginza», «Alanya», бар «Nirvana», «Лото-клуб».

Однако следует отметить, что имеются факты злостного игнорирования требований законодательства РК и неисполнения субъектами предпринимательства постановлений суда и судебных исполнителей в части приостановления деятельности объектов и режима работы.

Так, ночной клуб «Алания», несмотря на опечатывание судебным исполнителем входных дверей и отключение водоснабжения, 7 марта 2021 года продолжил работу, подключившись автономно к водоснабжению.

Мониторинговая группа уличила в нарушении постановления суда и караоке-бар «Tekuila». Хозяева заведения трижды сорвали пломбы, наложенные судебным исполнителем, а также автономно подключили водоснабжение.

Лаундж-бар «Echo», также сорвав пломбу, продолжает функционировать. Факт нарушения выявлен 6 марта 2021 года. В срыве пломбы и незаконном возобновлении работы уличили и бар «Nirvana».

Об имеющихся фактах злостных нарушений со стороны субъектов предпринимательства письма направлены в департамент юстиции, прокуратуру города для принятия действенных мер по привлечению к ответственности нарушителей законодательства РК.

10 марта 2021 года в связи с неисполнением постановлений суда старшим судебным исполнителем произведено отключение от водоснабжения и электроэнергии кафе-бара «Tekuila» и ресторана-караоке «Alanya».

Напомним, с 10 марта Нур-Султан находится в «красной» зоне по оценке эпидситуации. Работа мониторинговых групп по выявлению и недопущению нарушений карантинных ограничений переведена на усиленный режим.