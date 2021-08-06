400 больных коронавирусом в крайне тяжелом состоянии - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 6 августа лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 107 807 человек (–104 321 + и 3 486 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Из них в стационарах находятся 30 139 пациентов, амбулаторно лечатся 77 668 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 884 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 400 пациентов, на аппарате ИВЛ – 187 пациентов.