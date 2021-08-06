Новости
400 больных коронавирусом в крайне тяжелом состоянии - Минздрав РК
6 Августа 2021 08:29
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 6 августа лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 107 807 человек (–104 321 + и 3 486 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
Новости по теме155 человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане 413 новых случаев пневмонии с признаками коронавируса выявили в Казахстане В «красной зоне» остаются почти все регионы Казахстана
Из них в стационарах находятся 30 139 пациентов, амбулаторно лечатся 77 668 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 884 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 400 пациентов, на аппарате ИВЛ – 187 пациентов.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Когда приведут в порядок амбулатории в селах СКО
- Более 5,6 миллиона человек привились первым компонентом от COVID-19 в Казахстане
- 155 человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
- 413 новых случаев пневмонии с признаками коронавируса выявили в Казахстане
- В «красной зоне» остаются почти все регионы Казахстана
- От коронавируса выздоровели 7696 человек за сутки в РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047