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400 акмолинцев обратились к полицейским за время «Приемной на дороге»

21 Января 2020 06:30
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400 акмолинцев обратились к полицейским за время «Приемной на дороге»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За период проведения первого этапа республиканской акции «Приемная на дороге» к полицейским обратилось около 400 акмолинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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Завершился четвертый день работы мобильных «Приемных на дороге» по вопросам дорожной безопасности и миграции в Акмолинской области.


«Всего по области действуют порядка 26 мобильных пунктов приема граждан. Для удобства населения и решения возникающих вопросов в них также будут работать начальники процессингового центра, дорожно-технического надзора и административной практики. За время проведения акции в «Приемную на дороге» обратились около 400 человек с 518 вопросами (по вопросам регистрации автотранспорта - 316, выдачи и обмена водительских удостоверений - 11, организации дорожного движения - 11, переоборудования транспортных средств - 17, уплаты штрафов - 49, деятельности миграционной службы - 72, по другим службам ОВД - 34, не связанных с деятельностью полиции -8)», - рассказали в ведомстве.

Как добавили полицейские, работа мобильных приемных продолжится, также дополнительно организована горячая линия. Организаторы уверены, проведение акции поможет установить порядок на дорогах области, а также повысит уровень доверия населения к деятельности полицейских.

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Ключевые слова: Акмолинская область, МВД РК, Общество,
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Автор:

Оксана Матасова

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