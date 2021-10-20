ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по-прежнему остаются низкими темпы вакцинации против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

400-500 человек в сутки вакцинируются в СКО

За минувшие сутки первый компонент вакцины получили 445 человек, второй – 553. Общее число вакцинированных первым компонентом составило 247 621, полный курс вакцинации прошли 230 077 человек. Напомним, что для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 374 тысячи жителей региона.

Между тем, уровень заболеваемости COVID-19 в области не снижается. По информации пресс-службы управления здравоохранения, за минувшие сутки зарегистрировали еще 139 новых случаев. Из них 7 относятся к бессимптомному носительству. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Петропавловске – 39 человек. Среди районов в антилидерах по количеству новых случаев - Кызылжарский, М. Жумабаева и Жамбылский – 18,15 и 12 случаев, соответственно.

В инфекционных стационарах на утро 20 октября находятся 736 человека. Загруженность коечного фонда составляет 46%.

В реанимациях находится 51 человек. Загруженность – 44%.

В карантинных стационарах развернуты 110 коек. В эти стационары госпитализированы 14 человек.

За сутки от коронавируса скончались два человека. Общее число летальных случаев достигло 262. Ранее мы сообщали, что за месяц в области скончались 68 пациентов с коронавирусом.